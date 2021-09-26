Представлен ПК-корпус BitFenix Prodigy M ARGB 2022

Компания BitFenix представила компьютерный корпус Prodigy M ARGB 2022, который предназначен для построения компактной системы. Новинка характеризуется поддержкой материнских плат формата mini-ITX или microATX, графических ускорителей длиной до 339 мм с возможностью вертикальной и горизонтальной установки, процессорного кулера высотой до 190 мм, до четырех 3,5- и до пяти 2,5-дюймовых накопителей, одного 120-мм или двух 60-мм вентиляторов спереди, двух 120-мм сверху, одного 120-мм сзади и двух 120-мм снизу. Также отметим размеры 250:404:359 мм, один комплектный 60-мм вентилятор и три 120-мм вентилятора с адресуемой подсветкой, две 30-см светодиодные ленты, контроллер и пульт ДУ для подсветки и вентиляторов, два интерфейса USB-A и один USB-С, аудиоразъемы, а также черную и белую расцветки.

Комментарии и отзывы BitFenix Prodigy M ARGB 2022
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