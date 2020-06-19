Представлен ПК-корпус CRFT 06 H510 Siege

В 2018 году компании NZXT и Ubisoft запустили серию компьютерных корпусов CRFT выпуском специальной версии модели H700. Сегодня серия была пополнена корпусом CRFT 06 H510 Siege, который должен понравиться фанатам популярной франшизы Rainbow Six: Siege. Данный корпус, выполненный в тематике игры, будет выпущен тиражом всего в 500 экземпляров. Отметим переднюю панель с подсветкой и логотипом «6», стеклянную боковую панель, магнитный держатель для гарнитур NZXT Puck, который выполнен в виде взрывного устройства, и брелок с логотипом. Цена корпуса составляет 250 долларов.