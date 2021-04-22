Представлен ПК-корпус Cooler Master MasterBox MB600L V2

Компания Cooler Master пополнила ассортимент корпусов моделью MasterBox MB600L V2, который предназначен для создания игровой системы со строгим внешним видом. Новинка характеризуется семью слотами для карт расширения, поддержкой системных плат типоразмера Mini-ITX, Micro-ATX или ATX, видеокарт длиной до 350 или 400 мм в зависимости от версии, двух 3,5 или 2,5- и ещё двух 2,5-дюймовых накопителей и процессорного охладителя высотой до 161 мм. Также отметим четыре варианта исполнения, перфорированные секции по бокам, версии с 5,25-дюймовым отсеком и без него, боковую панель из закалённого стекла и металла на выбор, два интерфейса USB 3.2 Gen1 Type-A и стандартное аудиогнездо.

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