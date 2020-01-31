Представлен ПК-корпус Cooler Master MasterCase H100 ARGB

Компания Cooler Master пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью MasterCase H100 ARGB, которая подойдет для создания небольшой игровой системы. Новинка характеризуется поддержкой материнских плат формата Mini-ITX, двух карт расширения, видеокарт длиной до 210 мм, одним 3,5/2,5 дюймовым и еще тремя 2,5-дюймовыми накопителями, блока питания диной до 210 мм, процессорного кулера высотой до 83 мм, жидкостной системы охлаждения с передним радиатором формата до 200 мм. Также отметим черную и серую расцветки, фронтальный 200-мм вентилятор с многоцветной ARGB-подсветкой, размеры 312:216:301 мм и два порта USB 3.0.