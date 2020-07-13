Представлен ПК-корпус Cougar DarkBlader X7

Компания Cougar пополнила ассортимент корпусов моделью DarkBlader X7, которая получила две версии: CGR-5UM3TB-X7 и CGR-5UM3G-X7. Первая отличается полностью черным исполнением, а вторая – зелеными оттенками на передней и верхней панелях. Новинка также характеризуется размерами 220:486:468 мм, поддержкой системных плат типоразмера до E-ATX, до семи карт расширения, видеокарт длиной до 400 мм, процессорного кулера высотой до 170 мм, блока питания длиной до 180 мм, двух 3,5/2,5 и еще двух 2,5-дюймовых накопителей, до трех 120 мм или 140 мм-вентиляторов спереди, до трех 120 мм или двух 140 мм сверху, 120-мм вентилятора сзади, системы жидкостного охлаждения с радиаторами до 360 мм и боковой панелью из закаленного стекла.