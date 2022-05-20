Представлен ПК-корпус Cougar Duoface RGB

Компания Cougar пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью Duoface RGB, которая предназначена для создания вместительной игровой системы. Новинка типоразмера Mid Tower характеризуется десятью слотами расширения (7+3) с возможностью вертикального размещения видеокарты не длиннее 330 мм, поддержкой системных плат формата Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, CEB и E-ATX, двух 3,5- и двух 2,5-дюймовых накопителей, а также процессорного охладителя высотой до 190 мм.

Также отметим два комплектных 140-мм и один 120-мм вентилятор с подсветкой ARGB, версии со стеклянной и сетчатой передней панелями, размеры 230:491:386 мм, два разъема USB 3.0, один USB 2.0 и аудиогнездо. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.