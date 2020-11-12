Представлен ПК-корпус Fractal Meshify 2

Компания Fractal представила компьютерный корпус Meshify 2, который получил съемную верхнюю панель и съемный нейлоновый фильтр за лицевой панелью. Новинка характеризуется поддержкой материнских плат типоразмера E-ATX, семью слотами для горизонтального расположения карт расширения и двумя для вертикального, шестью местами для 2,5-или 3,5-дюймовых и еще двумя посадочными местами для 2,5-дюймовых накопителей (максимум до 14), видеокарт длиной до 315 мм (максимум до 491 мм), процессорного кулера высотой до 185 мм, блока питания длиной до 250 мм, тремя комплектными вентиляторами Dynamic X2 GP-14 и возможностью установить до девяти 120-мм или 140-мм кулеров. Также отметим габариты 542:240:474 мм, массу 10,1 кг, один интерфейс USB 3.1 Gen2 Type-C, два USB 3.0 и стандартные аудиоразъемы.