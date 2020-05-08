Представлен ПК-корпус Gelid Black Diamond

Компания Gelid Solutions представила ПК корпус Black Diamond, который ориентирован на создание игровой системой. Новинка характеризуется габаритами 400:210:478 мм, прочным шасси с улучшенным охлаждением, панелями из закаленного стекла, поддержкой материнских плат типоразмера mini-ITX, microATX или ATX, до семи карт расширения, видеокарт длиной до 330 мм, процессорного кулера высотой до 165 мм, блока питания длиной до 210 мм, двух 3,5-дюймовых и 2,5-дюймового накопителя, шести 120-мм или 140-мм вентиляторов, а также жидкостной системы охлаждения с радиаторами длиной до 360 мм. Цена корпуса составляет 86 евро.