Представлен ПК-корпус Genesis Irid 505 White ARGB

Компания Genesis пополнила ассортимент корпусов моделью Irid 505 White ARGB, которая предназначена для создания игровой системы. Новинка характеризуется восемью слотами для карт расширения, поддержкой системных плат формата mini-ITX, microATX или ATX, жидкостной системы охлаждения с радиаторами до 280 мм, видеокарт длиной до 380 мм, процессорного кулера высотой до 165 мм, блока питания длиной 190 мм, двух 3,5- или 2,5- и еще 2,5-дюймовых накопителей. Также отметим боковую стенку из закаленного стекла, четыре комплектных 120-мм вентилятора, размеры 447:220:510 мм, массу 6,95 кг, два интерфейса USB 3.0 и два USB 2.0, аудиоразъемы и клавишу управления подсветкой. Цена корпуса составляет 110 евро. Версия без подсветки обойдется в 80 евро.