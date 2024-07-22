Представлен ПК-корпус Gigabyte C500 Panoramic Stealth

Компания Gigabyte пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью C500 Panoramic Stealth, которая предназначена для создания ПК на базе системной платы форм-фактора до ATX. Новинка характеризуется передней и боковой стеклянными панелями, вентиляционными отверстиями для лучшего отвода тепла, четырьмя 120-мм вентиляторами, поддержкой процессорного охладителя высотой до 176 мм, блока питания шириной до 200 мм, видеокарты длиной до 410 мм, двух 3,5-дюймовых и трех 2,5-дюймовых накопителей, пылевыми фильтрами и пятью 3-пиновыми разъемами ARGB на 5 В для подключения светодиодных лент. Цена и дата начала продаж корпуса будут объявлены позже.