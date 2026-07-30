Представлен ПК-корпус Havn BF360 Flow

Компания Havn в партнерстве с Sama объявили о выпуске компьютерного корпуса Havn BF360 Flow, который оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 220 долларов. Новинка характеризуется габаритами 515:254:522,6 мм и поддержкой материнских плат формата ATX, двумя комплектными 180-мм и одним 140-мм вентиляторами, передней панелью с пятислойной текстурой (имитация сланца), одним разъемом USB-C 3.2 Gen 2 и двумя USB-A 3.2 Gen 1, возможностью установки до четырех 180-мм вентиляторов или семи 120-мм вентиляторов, поддержкой жидкостного охлаждения до 360 мм, графическим адаптером длиной до 410 мм, процессорным охладителем высотой до 195 мм и блоком питания высотой до 200 мм.

Игровой мини-ПК ASUS ROG GR70 появился в продаже …
Компания ASUS выпустила в продажу игровой мини-ПК ROG GR70, который был представлен еще в начале года. Но…
Мини-ПК Thunderobot MIX II на Ryzen 7 8745HS оценили в $590…
Компания Thunderobot объявила о выпуске новой конфигурации компактного ПК Thunderobot MIX II, который баз…
Представлен мини-ПК GPD Box на Core Ultra X7 358H…
Компания GPD пополнила ассортимент компактных ПК моделью GPD Box, которая выходит в двух конфигурациях. П…
Мини-ПК AMD Ryzen AI Halo будет стоить 4000 долларов …
Стала известна цена компактного компьютера AMD на базе платформы Ryzen AI Halo. Сообщается, что конфигура…
Представлен портативный игровой ПК OneXPlayer X2 Mini Pro…
Компания One Netbook начала кампанию в Indiegogo по сбору средства на портативный игровой ПК X2 Mini Pro,…
Мини-ПК GMKtec Evo-X3 с 128 ГБ ОЗУ появился в глобальной про…
Компания GMKtec выпустила в глобальную продажу компактный ПК GMKtec Evo-X3, который стоит 3600 и 3850 дол…
Представлен мини-ПК Lenovo Lecoo AI Mini на Ryzen 5 7430U…
Компания Lenovo объявила о выпуске компактного ПК Lecoo AI Mini, который базируется на 6-ядерном 12-поточ…
Обзор, тесты и сборка корпуса Bloody CC-121…
Изучаемый сегодня корпус Bloody CC-121 выполнен в типоразмере Mini-Tower и рассчитан на сборку игровых си…
Обзор 4FAN Magnus. Компактный и вместительный корпусОбзор 4FAN Magnus. Компактный и вместительный корпус
Обзор, тесты и сборка корпуса Bloody CC-121Обзор, тесты и сборка корпуса Bloody CC-121
XPG LANDER 300 обзор, тесты и сборка стильного корпусаXPG LANDER 300 обзор, тесты и сборка стильного корпуса
Formula Crystal U9 PE обзор, тесты и сборка корпуса со стенками из стеклаFormula Crystal U9 PE обзор, тесты и сборка корпуса со стенками из стекла
GAMEMAX T20 обзор, тесты и сборка корпуса с панорамным остеклениемGAMEMAX T20 обзор, тесты и сборка корпуса с панорамным остеклением
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor