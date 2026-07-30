Представлен ПК-корпус Havn BF360 Flow

Компания Havn в партнерстве с Sama объявили о выпуске компьютерного корпуса Havn BF360 Flow, который оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 220 долларов. Новинка характеризуется габаритами 515:254:522,6 мм и поддержкой материнских плат формата ATX, двумя комплектными 180-мм и одним 140-мм вентиляторами, передней панелью с пятислойной текстурой (имитация сланца), одним разъемом USB-C 3.2 Gen 2 и двумя USB-A 3.2 Gen 1, возможностью установки до четырех 180-мм вентиляторов или семи 120-мм вентиляторов, поддержкой жидкостного охлаждения до 360 мм, графическим адаптером длиной до 410 мм, процессорным охладителем высотой до 195 мм и блоком питания высотой до 200 мм.