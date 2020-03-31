Представлен ПК-корпус InWin 216

2020-03-31, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - InWin 216; [80]
Компания InWin пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью InWin 216, который получил довольно лаконичный дизайн. Новинка характеризуется форм-фактором Mid Tower, размерами 465:220:460 мм, поддержкой системных плат вплоть до форм-фактора E-ATX, графических ускорителей длиной до 380 мм, процессорных кулеров высотой до 166 мм, блок питания формата ATX длиной до 220 мм, двух 2,5- и 3,5-дюймовых накопителей, семью горизонтальными слотами расширения и двумя вертикальными, местами для шести 120-мм вентиляторов, СЖО до двух 240- и 360-мм радиаторов. Также отметим боковую панель из закаленного стекла. Цена и дата начала продаж пока не раскрываются.


Комментарии и отзывы InWin 216
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