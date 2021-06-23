Представлен ПК-корпус Lian Li Lancool 205 Mesh

Компания Lian Li пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью Lancool 205 Mesh, которая предназначена для создания игровой системы. Новинка характеризуется семью слотами для карт расширения, поддержкой системных плат ATX, Micro-ATX и Mini-ITX, видеокарт длиной до 350 мм, двух 3,5/2,5 и еще двух 2,5-дюймовых накопителей, процессорного охладителя высотой до 160 мм, блока питания длиной до 165 мм, жидкостной системы охлаждения с радиатором до 280 мм. Также отметим черную и белую расцветки, сетчатую переднюю панель, два 140-мм и один 120-мм ARGB-вентиляторы, боковую панель из закаленного стекла, размеры 205:415:485 мм, стандартные аудиогнезда и два разъема USB 3.0.

Комментарии и отзывы Lian Li Lancool 205 Mesh
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