Представлен ПК-корпус Lian Li PC-O11D Mini

Компания Lian Li представила корпус PC-O11D Mini, который получил версию с белой расцветкой и алюминиевыми вставками и черную с глянцевым покрытием. Новинка характеризуется модульной конструкцией (сменная задняя панель), габаритами 420:269,5:380 мм, поддержкой материнских плат типоразмера mini-ITX, mATX, ATX или E-ATX, блок питания формата SFX или SFX-L, видеокарты длиной до 395 мм, процессорного кулера высотой до 170 мм, трех 120- или двух 140-мм вентиляторов сверху, столько же кулеров снизу, двух 120/140-мм сбоку и 120-мм сзади, тремя опорами для помпы СЖО с радиатором до 360 мм, двумя портами USB 3.0 Type-A и одним USB 3.1 Type-C. Цена корпуса составляет 100 долларов.

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