Представлен ПК-корпус Mars Gaming MC-Art

Компания Mars Gaming пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью MC-Art, которая получила комплектный маркер для рисования на стеклянной панели.

Новинка также характеризуется семью слотами для карт расширения, поддержкой системных плат формата ATX, Micro-ATX и Mini-ITX, одного 2,5- и двух 3,5-дюймовых накопителей, видеокарт длиной до 309 мм, жидкостной системы охлаждения с радиатором до 240 мм, черной и белой расцветками, многоцветной подсветкой RGB Chroma с 12 эффектами на передней панели, тыльным 120-мм вентилятором с подсветкой FRGB, габаритами 352:188:432 мм, массой 3,75 кг, стандартными аудиогнёздами, одним разъемом USB 3.0 и двумя USB 2.0. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.

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