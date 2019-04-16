Представлен ПК-корпус NZXT H500 Vault Boy

Компании NZXT и Bethesda Softworks пополнили ассортимент игровых компьютерных корпусов NZXT CRFT моделью H500 Vault Boy, которая выполнена в стиле игры Fallout. Также был представлен цельнометаллический кожух для системной платы NZXT N7 Z390. Корпус характеризуется габаритами 210:460:428 мм, поддержкой материнских плат типоразмера до ATX, до семи карт расширения, до трех 3,5-дюймовых и трех 2,5-дюймовых накопителей, видеокарты длиной до 381 мм, процессорного кулера высотой до 165 мм, двумя 120-мм вентиляторами или одним 140-мм вентилятором на передней панели, одним 120 или 140 мм вентилятором на верхней плоскости, двумя разъемами портов USB 3.1 Gen1 и разъемами для наушников и микрофона. Цена корпуса составит 150 долларов, кожуха – 50 долларов. При этом будет выпущено всего 1000 экземпляров корпуса и 400 экземпляров Vault Boy N7 Z390.