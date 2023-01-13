Представлен ПК-корпус NZXT H9 Flow

Компания NZXT пополнила ассортимент компьютерных корпусов двухсекционными моделями H9 Flow и H9 Elite, которые отличаются стеклянной и сетчатой металлической верхней панелями. Новинки характеризуются поддержкой трех 120-мм кулеров сбоку, трёх 120-мм или двух 140-мм вентиляторов снизу, трёх 120-мм или двух 140-мм сверху, а также одного 120-мм сзади, процессорных охладителей высотой до 165 мм, блока питания длиной до 200 мм, графических адаптеров длиной до 435 мм, жидкостной системы охлаждения с радиатором до 360 мм, двух 3,5- и шести 2,5-дюймовых накопителей, двумя портами USB 3.2 Gen1 Type-A, одним USB 3.2 Gen2 Type-C и 3,5-мм аудиогнездом. NZXT H9 Elite оценен в 240 долларов, а Flow – 160 долларов.

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