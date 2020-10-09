Представлен ПК-корпус Raijintek Paean Premium

Компания Raijintek пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью Paean Premium, которая предназначена для очень производительной игровой системы. Новинка характеризуется восемью слотами для карт расширения, поддержкой материнских плат типоразмера Mini-ITX, Micro-ATX и ATX, видеокарт длиной до 430 мм, процессорного кулера высотой до 170 мм, двух 3,5-и двух 2,5-дюймовых накопителей, тринадцати 120-мм вентиляторов и жидкостной системы охлаждения с радиаторами формата до 360 мм. Также отметим размеры 310:451:648 мм, массу 13,1 кг, 2-мм алюминий, переднюю и боковую панели из 4-мм закалённого стекла, два порта USB 3.0 и симметричный порт USB Type-C. Цена и дата начала продаж корпуса пока не сообщаются.