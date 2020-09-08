Представлен ПК-корпус Sharkoon REV100

Компания Sharkoon пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью REV100, которая отличается нестандартным размещением системной платы. Новинка характеризуется семью слотами для карт расширения, установкой материнской платы (форматы Mini-ITX, Micro-ATX и ATX) к левой стенке корпуса с разворотом на 90 градусов, видеокартой длиной до 315 мм, блока питания длиной до 200 мм, трех 3,5- и двух 2,5-дюймовых накопителей. Также отметим правой панелью из закалённого стекла, два порта USB 3.0, фронтальную панель с RGB-подсветкой, комплектный 120-мм вентилятор с подсветкой ARGB, размеры 452:215:444 мм, массу 5,8 кг. Цена корпуса составляет 65 евро.

Комментарии и отзывы Sharkoon REV100
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