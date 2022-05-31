Представлен ПК-корпус Sharkoon TK5M RGB

Компания Sharkoon представила компьютерный корпус TK5M RGB, который создан для построения игровых систем на основе материнской платы типоразмера Mini-ITX, Micro-ATX и ATX. Новинка характеризуется семью слотами для карт расширения, поддержкой дискретных видеокарт длиной до 335 мм, двух 3,5- или пяти 2,5-дюймовых накопителей, тремя комплектными 120-мм вентиляторами с RGB-подсветкой спереди и одним таким же сзади (все имеют совместимость с MSI Mystic Light Sync, ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion и ASRock Polychrome Sync), боковой панелью из закалённого стекла, двумя разъемами USB 3.0 и одним USB Type-C с интерфейсом USB 3.2 Gen 2, аудиогнездами и размерами 411:200:456 мм. Цена и дата начала продаж корпуса будут объявлены позже.