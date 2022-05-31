Представлен ПК-корпус Sharkoon TK5M RGB

Компания Sharkoon представила компьютерный корпус TK5M RGB, который создан для построения игровых систем на основе материнской платы типоразмера Mini-ITX, Micro-ATX и ATX. Новинка характеризуется семью слотами для карт расширения, поддержкой дискретных видеокарт длиной до 335 мм, двух 3,5- или пяти 2,5-дюймовых накопителей, тремя комплектными 120-мм вентиляторами с RGB-подсветкой спереди и одним таким же сзади (все имеют совместимость с MSI Mystic Light Sync, ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion и ASRock Polychrome Sync), боковой панелью из закалённого стекла, двумя разъемами USB 3.0 и одним USB Type-C с интерфейсом USB 3.2 Gen 2, аудиогнездами и размерами 411:200:456 мм. Цена и дата начала продаж корпуса будут объявлены позже.

Phanteks объявила о выпуске новых продуктов…
Phanteks объявила о выпуске новых продуктов, включая новые корпусы, аксессуары и кулеры. Phanteks предста…
Представлен игровой ПК MSI MAG Meta* 5 5E на AMD Ryzen 7 580…
Компания MSI представила игровой десктоп MAG Meta* 5 5E, который работает под управлением операционной си…
CHIEFTEC анонсировал игровой корпус Scorpion 4…
Сегодня CHIEFTEC с гордостью представляет новую итерацию очень успешной серии игровых корпусов Scorpion: …
Biostar представил корпус Racing V8 Overdrive…
BIOSTAR представил модный корпус V8 Overdrive, разработанный специально для воплощения элементов дизайна …
Streacom представил корпу DA6…
Streacom представила DA6, вертикальный корпус SFF с открытой рамой, отличающийся уникальным дизайном и ко…
Представлены мини-ПК ASRock 4X4 BOX-5000 на Ryzen 5000U …
Компания ASRock пополнила ассортимент неттопов моделями 4X4 BOX-5800U, 4X4 BOX-5600U и 4X4 BOX-5400U, кот…
NZXT представила корпуса линейки H7…
NZXT запускает новую серию корпусов H7, включая H7, H7 Flow и H7 Elite. Каждый корпус имеет сетчатую реше…
Неттоп Zotac ZBOX QTG7A4500 получил графику NVIDIA RTX A4500…
Компания Zotac пополнила ассортимент компактных ПК моделью ZBOX QTG7A4500, которая имеет размеры 210,82:2…
Обзор AeroCool Gladiator Duo. Корпус с управляемой подсветкой и тремя вентиляторамиОбзор AeroCool Gladiator Duo. Корпус с управляемой подсветкой и тремя вентиляторами
Обзор Thermaltake Divider 200 TG (CA-1V1-00S1WN-00). Модульный корпус Micro CaseОбзор Thermaltake Divider 200 TG (CA-1V1-00S1WN-00). Модульный корпус Micro Case
Обзор HIPER WG300 PHANTOM. Недорогой корпус для компактной сборки под игры и работуОбзор HIPER WG300 PHANTOM. Недорогой корпус для компактной сборки под игры и работу
Обзор Hiper XG301 Polaris. Игровой корпус с тремя вентиляторамиОбзор Hiper XG301 Polaris. Игровой корпус с тремя вентиляторами
Обзор Corsair 5000D Airflow (CC-9011211-WW). Тест корпуса и сборка с кастомным охлаждениемОбзор Corsair 5000D Airflow (CC-9011211-WW). Тест корпуса и сборка с кастомным охлаждением
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor