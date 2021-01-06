Представлен ПК-корпус SilverStone FARA H1 M

Компания SilverStone представила компьютерный корпус FARA H1 M, который разделен на два отсека. Новинка характеризуется четырьмя слотами для карт расширения, поддержкой материнской платы типоразмера mini-ITX, microATX и ATX, видеокарт длиной до 320 мм, процессорного кулера высотой до 160 мм, блока питания длиной до 160 мм или до 250 мм, до двух 3,5 или до четырех 2,5-дюймовых накопителей, до пяти 120-мм вентиляторов, жидкостной системы охлаждения с радиатором длиной до 120 или 240 мм. Также отметим переднюю панель с решетчатыми шестиугольными ячейками, размеры 210:392:366 мм, гнезда для наушников и микрофона, два порта USB 2.0 и один USB 3.0. Цена и дата начала продаж корпуса будут объявлены позже.