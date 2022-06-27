Представлен ПК-корпус SilverStone Fara B1 Pro V2

Компания SilverStone пополнила ассортимент ПК-корпусов моделью Fara B1 Pro V2, которая предназначена для построения игровой системы с материнской платой типоразмера ATX, Micro-ATX и Mini-ITX. Новинка характеризуется слотами расширения по схеме 7 + 2 с возможностью вертикальной установки видеокарты длиной до 340 мм, поддержкой одного 3,5, одного 3,5/2,5 и ещё двух 2,5-дюймовых накопителей, жидкостной системы охлаждения с радиаторами до 360 мм, процессорного охладителя высотой до 161 мм.

Также отметим боковую панель из закалённого стекла, переднюю панель с воздухозаборниками, четыре комплектных 120-мм кулера с адресуемой ARGB-подсветкой, по два разъема USB 3.0 и USB 2.0, стандартные аудиогнезда, 210:455:430,8 мм и массу 6,14 кг.

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