Представлен ПК-корпус SilverStone Fara R1 Rainbow

Компания SilverStone пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью Fara R1 Rainbow, которая предназначена для создания игрового ПК. Новинка типоразмера Mid Tower характеризуется габаритами 207:446:401 мм, массой 5 кг, семью слотами для карт расширения, поддержкой системных плат ATX, Micro-ATX и Mini-ITX, жидкостной системой охлаждения с 280-мм радиатором спереди, 240-мм сверху и 120-мм сзади, процессорного кулера высотой до 165 мм, видеокарты длиной до 322 мм, блока питания длиной до 160 мм, одного 3,5-дюймового и четырех 2,5-дюймовых накопителей, четырьмя 120-мм комплектными вентиляторами с многоцветной подсветкой, портами USB 3.0 и USB 2.0, а также 3,5-мм разъемом. Цена и дата начала продаж корпуса будут объявлены позже.

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