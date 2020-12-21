Представлен ПК-корпус SilverStone Fara V1M Pro

Компания SilverStone представила ПК-корпус Fara V1M Pro, который предназначен для создания игровой системы. Новинка характеризуется четырьмя слотами для карт расширения, поддержкой материнских плат типоразмера Micro-ATX или Mini-ITX, видеокарт длиной до 379 мм, блока питания длиной до 206 мм, до двух 3,5- и до трех 2,5-дюймовых накопителей, жидкостной системы охлаждения с радиатором до 280 мм и процессорного кулера высотой до 163 мм. Также отметим подсветку ARGB на передней панели, два комплектных 120-мм вентилятора, размеры 210:394:435 мм, два порта USB 3.0, два USB 2.0, а также стандартные аудиогнезда.