Представлен ПК-корпус SilverStone RM42-502

Компания SilverStone пополнила ассортимент корпусов моделью RM42-502, которая подойдет для создания производительной рабочей станции или домашнего сервера. Новинка характеризуется форм-фактором 4U, семью слотами для карт расширения, поддержкой системных плат типоразмера SSI-EEB, SSI-CEB, Extended ATX, ATX, Micro-ATX и Mini-ITX, двух 5,25-дюймовых устройств или до двух 3,5- или до четырёх 2,5-дюймовых накопителей, дополнительным местом для одного 2,5-дюймового устройства хранения данных, видеокарты длиной до 426 мм, процессорного охладителя высотой до 148 мм, жидкостной системы охлаждения с радиатором до 240 мм. Также отметим размеры 430:176:468 мм, возможность монтажа в стойку, вертикальное и горизонтальное размещение, открывающуюся переднюю панель, два порта USB 3.0 и симметричный разъём USB Type-C. Цена и дата начала продаж корпуса будут объявлены позже.

Комментарии и отзывы SilverStone RM42-502
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