Представлен ПК-корпус Thermaltake H570 TG ARGB

Компания Thermaltake пополнила ассортимент ПК-корпусов моделью H570 TG ARGB, которая выходит в черной и белой расцветках. Новинка формата Mid Tower характеризуется семью слотами для карт расширения, поддержкой системных плат типоразмера Mini-ITX, Micro-ATX, ATX и E-ATX, видеокарт длиной до 375 мм, блока питания длиной до 180 мм, двух 3,5/2,5- и ещё двух 2,5-дюймовых накопителей, жидкостной системы охлаждения с радиатором до 360 мм, до семи 120-мм вентиляторов и процессорного охладителя высотой до 160 мм. Также отметим размеры 487:216:463,6 мм, массу 7,5 кг, сетчатую переднюю панель для лучшего отвода тепла, три комплектных 120-мм вентилятора ARGB Lite с многоцветной адресуемой подсветкой, боковую панель из 4-мм закаленного стекла, два разъема USB 3.0 и стандартные аудиогнезда. Цена и дата начала продаж корпуса будут объявлены позже.

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