Представлен ПК-корпус Thermaltake S250 TG ARGB

Компания Thermaltake пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью S250 TG ARGB формата Mid-Tower, цена и дата начала продаж которой пока не раскрываются. Новинка характеризуется габаритами 490:218:462 мм, массой 7,5 кг, сетчатой передней панелью, боковой панелью из 4-мм закалённого стекла, четырьмя комплектными 120-мм ARGB-вентиляторами, поддержкой системы жидкостного охлаждения с радиатором до 360 мм сверху, до 420 мм спереди, 120 мм сзади и 240-мм сбоку, семью слотами расширения с поворотом на 90 градусов, графических адаптером длиной до 400 мм, процессорного охладителя высотой до 165 мм, блока питания типоразмера ATX длиной до 220 мм, двух 3,5- или 2,5-дюймовых накопителей, а также двух дополнительных 2,5-дюймовые средств хранения данных, двумя разъемами USB 3.2 Type-A, двумя 3,5-мм гнездами, а также кнопками питания и перезагрузки на фронтальной панели.

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