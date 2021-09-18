Представлен ПК-корпус Thermaltake The Tower 100 Metallic Gold Mini

Компания Thermaltake пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью The Tower 100 Metallic Gold Mini, которая ориентирована на создание компактной игровой системы. Новинка характеризуется двумя слотами для карт расширения, поддержкой системных плат формата Mini-ITX, видеокарт длиной до 330 мм, двух 3,5/2,5 и ещё двух 2,5-дюймовых накопителей, жидкостной системы охлаждения с радиатором 120 мм и трех 120-мм или 140-мм вентиляторов. Также отметим вертикальный дизайн, золотистую расцветку, боковые стенки из 4-мм закаленного стекла, размеры 462,8:266:266 мм, массу 6,1 кг, стандартные аудиогнезда, один интерфейс USB 3.2 (Gen2) Type-C и два USB 3.0. Цена и дата начала продаж корпуса будут объявлены позже.