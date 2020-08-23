Представлен ПК-корпус Thermaltake Versa T25 TG

Компания Thermaltake пополнила ассортимент корпусов моделью Versa T25 TG, который предназначен для создания игровой системы среднего уровня. Новинка характеризуется форматом Mid Tower, слотами для семи карт расширения, поддержкой системных плат типоразмера Mini-ITX, Micro-ATX и ATX, двух 3,5/2,5- и еще двух 2,5-дюймовых накопителей, видеокарты длиной до 300 мм, блока питания длиной до 200 мм, процессорного кулера высотой до 150 мм, двух 200-мм вентиляторов спереди и жидкостной системы охлаждения с радиаторами 360, 280, 240, 140 или 120 мм. Также отметим размеры 416:210:480 мм, боковую и переднюю панель из 4-мм закаленного стекла, два порта USB 2.0, разъём USB 3.0, а также гнёзда для наушников и микрофона.