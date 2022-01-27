Представлен ПК-корпус Thermaltake Versa T27 TG ARGB

Компания Thermaltake пополнила ассортимент корпусов моделью Versa T27 TG ARGB, которая предназначена для создания игровой системы. Новинка формата Mid Tower характеризуется девятью слотами для карт расширения, два из которых отведены под вертикальный монтаж видеокарты (длиной до 380 мм), поддержкой системных плат типоразмера от Mini-ITX до E-ATX, двух 3,5- или 2,5- и ещё двух 2,5-дюймовых накопителей, жидкостной системы охлаждения с радиатором до 360 мм и процессорного охладителя высотой до 175 мм.

Также отметим перфорированную переднюю панель, сетчатую верхнюю панель, боковую панель из закаленного стекла и три комплектных 120-мм кулера с многоцветной адресуемой ARGB-подсветкой и скоростью вращения 1000 оборотов в минуту. Цена и дата начала продаж корпуса будут объявлены позже.