Представлен ПК-корпус Thermaltake Versa T35 TG RGB

Компания Thermaltake пополнила ассортимент корпусов моделью Versa T35 TG RGB, которая выполнена в форм-факторе Middle Tower. Новинка характеризуется семью слотами для карт расширения, поддержкой системных плат типоразмера Mini-ITX, Micro-ATX и ATX, видеокарт длиной до 300 мм, двух 3,5/2,5-дюймовых и еще двух 2,5-дюймовых накопителей, процессорного кулера высотой до 150 мм, блока питания длиной до 200 мм, шести вентиляторов и жидкостной системы охлаждения с радиаторами формата 360, 240 и 120 мм соответственно. Также отметим размеры 416:210:480 мм, три стеклянные панели, многоцветную RGB-подсветку, комплектный 120-мм вентилятор, два порта USB 2.0 и один разъём USB 3.0. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.

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