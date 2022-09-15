Представлен ПК-корпус Thermaltake View 200 TG ARGB

Компания Thermaltake пополнила ассортимент корпусов моделями View 200 TG ARGB и View 200 TG ARGB Snow формата Mid Tower, которые отличаются черной и белой расцветками соответственно. Новинки характеризуются семью слотами для карт расширения, поддержкой системных плат типоразмера Mini-ITX, Micro-ATX и ATX, одного 3,5-, одного 3,5/2,5- и двух 2,5-дюймовых накопителей, видеокарты длиной до 330 мм, блока питания длиной до 190 мм, процессорного охладителя высотой до 166 мм, до шести 120-мм вентиляторов и жидкостной системой охлаждения с радиатором до 360 мм.

Также отметим три комплектных 120-мм вентилятора ARGB Lite с многоцветной адресуемой подсветкой, габариты 460:210:395,3 мм, массу 5,1 кг, два разъема USB 3.0 и стандартные аудиогнезда. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.