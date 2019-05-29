Представлен ПК-корпус X2 Abkoncore Cronos 710S

Компания X2 Products представила компьютерный корпус Abkoncore Cronos 710S, который предназначен для создания системы с материнской платой типоразмера E-ATX. Новинка характеризуется местом для семи карт расширения, двух 3,5-дюймовых и до семи 2,5-дюймовых накопителей, боковой панелью из закалённого стекла, многоцветной подсветкой, двумя портами USB 3.0, USB 2.0, а также гнёздами для наушников и микрофона. Размеры новинки равны 214:455:500 мм, а масса – около 7,5 кг. X2 Abkoncore Cronos 710S появится в продаже по цене в 60 евро.