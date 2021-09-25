Представлен ПК-корпус XPG Cruiser

Компания XPG представила корпус Cruiser, который предназначен для построения игровой системы. Новинка характеризуется семью горизонтальными и двумя вертикальными слотами для карт расширения, поддержкой системных плат типоразмера до E-ATX, блока питания длиной до 180 мм, двух 3,5- или четырех 2,5-дюймовых накопителей, видеокарт длиной до 350 мм, процессорного кулера высотой до 170 мм, жидкостной системы охлаждения с радиатором до 360 мм, до шести 120-мм или 140-мм вентиляторов. Также отметим переднюю и боковую панели из закаленного стекла, алюминиевую раму с тремя 120-мм кулерами XPG Vento 120 ARGB, два интерфейса USB-A и один USB-C, аудиогнездо и кнопку для управления подсветкой. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.