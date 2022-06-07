Представлен ПК-корпус Xigmatek Aquarius II

Компания Xigmatek пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью Aquarius II, которая ориентирована на создание игровой системы на основе материнской платы формата Micro-ATX и ATX. Новинка характеризуется десятью слотами расширения по схеме 7+3 с возможностью вертикального размещения видеокарты длиной до 38 см, двух 3,5- и двух 2,5-дюймовых накопителей, блока питания длиной до 180 мм, процессорного охладителя высотой до 185 мм, до девяти 120-мм вентиляторов жидкостной системы охлаждения с радиатором до 360 мм. Также отметим размеры 425:308:377 мм, переднюю и боковую панель из закалённого стекла, два разъема USB 2.0 и один USB 3.0, а также стандартные аудиогнезда. Цена и дата начала продаж корпуса будут объявлены позже.

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