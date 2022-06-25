Представлен ПК-корпус Xigmatek Aquarius Pro

Компания Xigmatek представила компьютерный корпус Aquarius Pro, который предназначен для создания игровой системы. Новинка характеризуется семью слотами для карт расширения, поддержкой системных плат Micro-ATX и ATX, четырех 3,5- и четырех 2,5-дюймовых накопителей, до десяти 120-мм вентиляторов, жидкостной системы охлаждения с радиатором до 360 мм, видеокарты длиной до 430 мм (возможна вертикальная установка), блока питания длиной до 220 мм и процессорного охладителя высотой до 185 мм.

Также отметим габариты 460:445:285 мм, переднюю и боковую панели из закалённого стекла, два разъема USB 2.0 и USB 3.0, интерфейс USB Type-C и стандартные аудиогнезда. Цена и дата начала продаж корпуса будут объявлены позже.