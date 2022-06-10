Представлен ПК-корпус Xigmatek Duke

Компания Xigmatek представила компьютерный корпус Duke, который относится к формату Mid Tower. Новинка характеризуется семью слотами для карт расширения, поддержкой системных плат типоразмера ATX, micro-ATX и mini-ITX, видеокарт длиной до 320 мм, одного 3,5- двух 3,5/2,5- и еще двух 2,5-дюймовых накопителей, процессорного охладителя высотой 160 мм, до шести вентиляторов и жидкостной системы охлаждения с радиатором до 240 мм.

Также отметим переднюю и левую панели из закалённого стекла, сетчатую вставку на лицевой панели, размеры 365:200:456 мм, стандартные аудиогнезда, два разъема USB 2.0 и один USB 3.0. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.

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