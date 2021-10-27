Представлен ПК-корпус Xigmatek Gaming X Arctic

Компания Xigmatek пополнила ассортимент корпусов моделью Gaming X Arctic, которая ориентирована на создание игровой системы. Новинка формата Mid Tower характеризуется наличием семи слотов для карт расширения, поддержкой системных плат типоразмера Mini-ITX, Micro-ATX и ATX, видеокарт длиной до 320 мм, двух 3,5- или 2,5-дюймовых накопителей, процессорного охладителя высотой до 160 мм, до шести вентиляторов и жидкостной системы охлаждения с радиатором до 360 мм. Также отметим сетчатую переднюю панель для лучшего отвода тепла, боковую стенку из закалённого стекла, габариты 480:372:210 мм, два разъема USB 2.0 и один USB 3.0, а также аудиоразъемы. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.