Представлен ПК-корпус Xigmatek Istanbul

2019-11-14, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Xigmatek Istanbul; [87]
Компания Xigmatek представила компьютерный корпус Istanbul, который предназначен для создания игровой системы. Новинка характеризуется размерами 465:441:210 мм, поддержкой системных плат Mini-ITX, Micro-ATX, ATX и E-ATX, семи карт расширения, возможностью вертикальной установки видеокарты длиной до 350 мм, блока питания длиной до 180 мм, процессорного кулера высотой 170 мм, четырех 2,5-дюймовых и двух 3,5-дюймовых накопителей, шести 120-мм вентиляторов, жидкостного охлаждения с 360-мм радиатором спереди, лицевой панелью из закаленного стекла, разделенной многоцветной RGB-подсветкой, гнёздами для наушников и микрофона, двумя портами USB 2.0 и одним USB 3.0.


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