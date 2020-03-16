Представлен ПК-корпус Zalman Z-Machine 300

Компания Zalman пополнила ассортимент корпусов моделью Z-Machine 300, который был представлен еще в прошлом году. Новинка может похвастаться комплектностью (160:310:330 мм, масса –3,8 кг), изготовлением из алюминиевых листов, боковыми панелями из прозрачного акрила, а также полосой с RGB-подсветкой на передней панели.

Корпус характеризуется поддержкой системных плат форм-фактора Mini-ITX, графического ускорителя длиной до 310 мм, занимающего два слота в высоту, процессорного кулера высотой до 72 мм, блок питания форм-фактора SFX или SFX-L, трех 2,5-дюймовых накопителей, 120-мм вентиляторов и системы жидкостного охлаждения с радиаторами типоразмером до 240-мм на вверху внизу. Цена Zalman Z-Machine 300 в серебристой, чёрной и розовой расцветкой будет стоить 300 евро.