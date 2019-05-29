Представлен ПК-корпус открытого типа FSP CMT710

Компания FSP показала в рамках выставки Computex 2019 компьютерный корпус CMT710, который имеет конструкцию открытого типа. Новинка поддерживает установку видеокарт длиной до 400 мм, воздушной или жидкостной системы охлаждения с монтажом радиаторов формата до 420 мм, широкими возможностями по организации подсистемы хранения данных, портами USB 3.0, USB Type-C и гнёздами для наушников и микрофона. Также отметим материалы с применением алюминия и боковые панели из закалённого стекла. FSP CMT710 появится в продаже по цене около 500 долларов.