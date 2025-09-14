Представлен QLED-телевизор Black+Decker Supreme

Компания Black+Decker объявила о выпуске серии телевизоров Supreme, в которую вошли модели с диагональю 43, 50 и 55 дюймов. Новинки характеризуются панелями QLED с разрешением 4K Ultra HD, отображением более миллиарда цветовых оттенков, поддержкой технологий HDR10 и Dolby, поддержкой обработки движений MEMC, динамиками мощностью 80 Вт с поддержкой Dolby Atmos, предустановленной операционной системой Google TV на базе Android 14 с поддержкой потовых сервисов, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth 5.2, однокристальной системой с ИИ-процессором DynamIQ и графикой IMG BXE, 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ встроенной памяти, а также интерфейсами HDMI 2.1 с eARC, USB 3.0 и USB 2.0. Цены и дата начала продаж будут объявлены позже.