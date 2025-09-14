Представлен QLED-телевизор Black+Decker Supreme

Компания Black+Decker объявила о выпуске серии телевизоров Supreme, в которую вошли модели с диагональю 43, 50 и 55 дюймов. Новинки характеризуются панелями QLED с разрешением 4K Ultra HD, отображением более миллиарда цветовых оттенков, поддержкой технологий HDR10 и Dolby, поддержкой обработки движений MEMC, динамиками мощностью 80 Вт с поддержкой Dolby Atmos, предустановленной операционной системой Google TV на базе Android 14 с поддержкой потовых сервисов, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth 5.2, однокристальной системой с ИИ-процессором DynamIQ и графикой IMG BXE, 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ встроенной памяти, а также интерфейсами HDMI 2.1 с eARC, USB 3.0 и USB 2.0. Цены и дата начала продаж будут объявлены позже.

Телевизоры Skyworth E55H выпустили в России…
Компания Skyworth представила в России телевизоры серии Skyworth E55H, которая состоит из моделей с диаго…
Обзор ТВ-приставки Смотрёшка SB-316…
Телевизоры сейчас не ограничиваются только выводом эфирной сетки телевизионных каналов, на первый план вы…
Представлен телевизор Thomson Masterclass Series Mini-LED Go…
Компания Thomson пополнила ассортимент телевизоров серией Masterclass Series Mini-LED Google TV 2025 Edit…
Яндекс представил новые AI-телевизоры: флагман с MiniLED и б…
Яндекс расширил модельный ряд AI-телевизоров на платформе YaOS X сразу двумя новинками — премиальной ТВ С…
Представлена ТВ-приставка Xiaomi TV Stick 4K 2nd Gen…
Компания Xiaomi объявила о выпуске на международный рынок телеприставки TV Stick 4K (2nd Gen), которая пр…
Представлен проектор Xiaomi Laser Projector 3 …
Компания Xiaomi пополнила ассортимент лазерных проекторов моделью Laser Projector 3, которая оценена на д…
Представлен лазерный проектор Hisense Smart Laser Cinema PT1…
Компания Hisense представила в России ультракороткофокусный лазерный проектор Smart Laser Cinema PT1, цен…
Acer представила телевизоры Acerpure Advance G Series TV…
Компания Acerpure, которая принадлежит Acer Group, объявила о выпуске серии QLED-телевизоров Advance G Se…
Обзор Яндекс ТВ Станция Бейсик 55: база, за которую не стыдноОбзор Яндекс ТВ Станция Бейсик 55: база, за которую не стыдно
Заявка на премиум. Обзор Яндекс ТВ Станции 2-го поколения на 65Заявка на премиум. Обзор Яндекс ТВ Станции 2-го поколения на 65"
Игровой телевизор с диагональю 100 дюймов. Обзор Toshiba 100Z670NEИгровой телевизор с диагональю 100 дюймов. Обзор Toshiba 100Z670NE
Обзор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED 65Обзор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED 65": базовая модель стала ещё лучше
Обзор ТВ-приставки Смотрёшка SB-316Обзор ТВ-приставки Смотрёшка SB-316
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor