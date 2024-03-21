Представлен Realme 12X с экраном на 120 Гц

На прошлой неделе в сети появилась информация о смартфоне Realme 12X — тогда инсайдер сообщил о том, что это предстоящий пятый член семейства 12, а сегодня новый смартфон был официально представлен. Впрочем, стоит сразу уточнить, что компания Realme объявила о его запуске сначала на китайском рынке, а немного позже смартфон будет представлен и на рынке Индии, после чего должен состояться глобальный запуск по всему миру. Несмотря на достаточно низкую цену, Realme 12X оснащён 6,67-дюймовым 120-герцовым экраном с пиковой яркостью 625 нит и минимальной яркостью 1 нит. Он работает на процессоре MediaTek Dimensity 6100+ в паре с 12 ГБ оперативной памяти (и поддержкой расширения ещё на 12 ГБ оперативной памяти за счёт встроенной памяти). Хранить же личный контент можно будет на накопителе 256 ГБ или 512 ГБ.

Также здесь есть основная камера на 50 Мп и фронтальная камера на 8 Мп. Смартфон может похвастаться сертификацией IP54 для защиты от пыли и брызг воды, он достаточно тонкий (всего 7,89 мм) и весит 190 граммов. ёмкость аккумулятора смартфона составляет 5000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 15 Вт, плюс смартфон работает на Android 14 (поверх используется прошивка Realme UI 5.0). Данный смартфон в минимальной комплектации будет продаваться всего за 200 долларов, что для пользователей развивающихся стран настоящий подарок. Кроме того, за эти деньги получить смартфон со 120 Гц — настоящая удача, обычно за такого рода бонусы нужно платить заметно больше.
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