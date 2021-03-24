Представлен Realme 8 Pro со 108-Мп камерой

Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью Realme 8 Pro, которая оценена в 265 долларов. Новинку оснастили тыльной квадрокамерой с модулями разрешением 108 Мп (сенсор Samsung HM2), 8 Мп (сверхширик), 2 Мп (макро) и 2 Мп (глубина сцены), селфи-камерой на 32 Мп, 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, яркостью 1000 кд/м2 и частотой отклика сенсорного слоя 180 Гц, восьмиядерной платформой Snapdragon 720G, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 4500 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 50 Вт, предустановленной ОС Android 11 с надстройкой Realme UI 2.0, подэкранным дактилоскопом, толщиной всего 8,1 мм, а также черной, синей и желтой расцветками.