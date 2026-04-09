Представлен Realme C100 4G с АКБ на 8000 мАч

Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью Realme C100 4G, которая оценена на дебютном вьетнамском рынке в эквивалент 290 долларов. Новинка характеризуется батареей ёмкостью 8000 мАч, поддержкой 45-Вт проводной и 10-Вт обратной проводной зарядок, 6,8-дюймовым экраном IPS с разрешением HD+, кадровой частотой до 120 Гц, пиковой яркостью 1200 нит и защитным стеклом ArmorShell, 12-нанометровой однокристальной системой MediaTek Helio G92 Max с тактовой частотой до 2 ГГц, 6 или 8 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 128 или 256 ГБ флеш-памяти eMMC 5.1, предустановленной прошивкой UI 7.0 на основе ОС Android 16, основной камерой на 50 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, полноценной защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP69K, боковым дактилоскопическим сенсором, модулем NFC, корпусом толщиной 8,63 мм и массой 219 граммов.

