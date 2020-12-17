Представлен Redmi 9 Power с АКБ на 6000 мАч

Компания Redmi выпустила в Индии смартфон Redmi 9 Power, главной особенностью которого стала батарея на 6000 мАч. Новинку также оснастили 6,53-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, восьмиядерным процессором Snapdragon 662, 4 ГБ оперативной и 64-128 ГБ флэш-памяти, предустановленной операционной системой Android 10, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ и 128 ГБ флеш-памяти, тыльной квадрокамерой с модулями на 48 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт, комплектным адаптером питания на 22,5 Вт, боковым дактилоскопом, стереофоническими громкоговорителями, 3,5-мм разъемом для наушников и массой 198 граммов. Смартфон появится в продаже 22 декабря по цене в 150 и 165 долларов.