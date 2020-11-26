Смартфон Redmi Note 9 Pro (5G) получил 120-Гц дисплей

Как и было обещано, компания Redmi представила смартфон Note 9 Pro, который оценен в 243 доллара за базовую версию с 6 ГБ оперативной и 128 флэш-памяти. Новинку оснастили 6,67-дюймовым дисплеем с кадровой частотой 120 Гц и разрешением 2400:1080 пикселей, крошечным вырезом для фронтальной камеры (диаметр 3,8 мм), основную квадрокамеру с главным датчиком изображения Samsung HM2 на 108 Мп, сверхширокоугольным модулем на 8 Мп, макромодулем на 2 Мп и датчик глубины на 2 Мп, восьмиядерным процессором Snapdragon 750G, батареей ёмкостью 4820 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт, модулем NFC, 3,5-мм разъемом для наушников и портом USB Type-C. Версия с 8/128 ГБ памяти будет стоить 274 доллара и вариант с 8/256 ГБ – 304 доллара.

Комментарии и отзывы Redmi Note 9 Pro (5G)
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