Представлена СЖО Thermaltake TH120/TH240 ARGB Sync

Компания Thermaltake пополнила ассортимент универсальных жидкостных систем охлаждения моделями TH120 ARGB Sync и TH240 ARGB Sync, предназначенных для работы с чипами AMD и Intel. Новинки оснащаются 120-мм и 240 мм радиаторами. В первой модели задействован один 120-мм вентилятор, а во второй – два. СЖО характеризуются скоростью вращения кулеров 1500 оборотов в минуту, потоком воздуха объёмом до 100 кубических метров в час, максимальным шумом 28,2 дБА, водоблоком с медным основанием, совмещённый с помпой, 400 мм соединительными патрубками, многоцветной ARGB-подсветкой и небольшим управляющим контроллером. Системы охлаждения поддерживают процессоры AMD FM2/FM1/AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2 и Intel LGA 1156/1155/1151/1150.