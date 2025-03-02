Представлен Samsung Galaxy A56 5G

Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделью Galaxy A56 5G, которая основана на фирменной 4-нанометровой платформе Exynos 1580 с тактовой частотой до 2,9 ГГц и графикой AMD Xclipse 540. Новинка также получила 6,7-дюймовый экран Super AMOLED с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 1200 нит и защитным стеклом Gorilla Glass Victus+, тройную тыльную камеру с модулями на 50 Мп (OIS), 12 Мп (сверхширик) и 5 Мп, селфи-камеру разрешению 12 Мп, предустановленную ОС Android 15 с фирменной прошивкой One UI 7 с шестью номерными обновлениями ОС в будущем, батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку 45-Вт проводной быстрой зарядки, защиту от пыли и воды в соответствии со степенью IP67, стереодинамики, модем 5G, адаптеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3, а также корпус толщиной 7,4 мм и массой 198 граммов. Смартфон оценен в 480 и 530 евро за версии с 8/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

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