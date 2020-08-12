Представлен Samsung Galaxy Note20 Enterprise Edition

Компания Samsung выпустила специальные версии смартфона Samsung Galaxy Note20 и планшета Galaxy Tab S7, которые предназначены для предприятий. Новинки получили название Enterprise Edition и могут похвастаться гарантированным получением обновлений обслуживания в течение четырех лет. Новинки также предусматривают год бесплатного пользования сервисом безопасности Samsung Knox Suite и решениями Knox Mobile Enrollment, Knox Manage, Knox Platform и Knox E-FOTA One. Galaxy Note20 5G Enterprise Edition оценен в 1059 евро, а Galaxy Tab S7 Enterprise Edition обойдется в 809 евро. Старт продаж новинок намечен на сентябрь этого года.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Note20 Enterprise Edition
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